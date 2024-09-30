Щипцы BaByliss C260E

О товаре

Электрощипцы Babyliss C260E из серии Titanium-Ceramic используются для создания эффекта волны на волосах. Пластины обладают керамическим покрытием и нагреваются до рабочей температуры за 10 секунд. Максимальный параметр - 200°C. Устройство функционирует в трех режимах. Для управления используют механический переключатель, расположенный на боковой части корпуса. Термоизолирующий наконечник снижает риск получения ожогов.

В набор поставки входит чехол, защищающий щипцы от повреждения в процессе транспортировки или хранения. Предельная мощность составляет 30 Вт. Длина кабеля - 1,8 м. Шнур вращается, что исключает вероятность излома. Прибор выключается автоматически спустя 60 минут. Корпус сделан из пластика черного и золотистого цветов.