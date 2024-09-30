Щипцы BaByliss C260E
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Электрощипцы Babyliss C260E из серии Titanium-Ceramic используются для создания эффекта волны на волосах. Пластины обладают керамическим покрытием и нагреваются до рабочей температуры за 10 секунд. Максимальный параметр - 200°C. Устройство функционирует в трех режимах. Для управления используют механический переключатель, расположенный на боковой части корпуса. Термоизолирующий наконечник снижает риск получения ожогов.
В набор поставки входит чехол, защищающий щипцы от повреждения в процессе транспортировки или хранения. Предельная мощность составляет 30 Вт. Длина кабеля - 1,8 м. Шнур вращается, что исключает вероятность излома. Прибор выключается автоматически спустя 60 минут. Корпус сделан из пластика черного и золотистого цветов.
- Тип
- Щипцы
- Тип щипцов
- плойка
- Цвет
- черный
- Мощность, Вт
- 800
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