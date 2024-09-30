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Щипцы BaByliss C260E

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Щипцы BaByliss C260E
Щипцы BaByliss C260E
Щипцы BaByliss C260E
Щипцы BaByliss C260E
Фото товара
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Код товара: 149466
Производитель: BaByliss
Гарантия: 6 мес.
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ДО 30.09.24

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В магазинах:
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Выпрямитель Redmond HS1716
3 890₽
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Щипцы BaByliss C450E
Щипцы BaByliss C450E
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О товаре

Электрощипцы Babyliss C260E из серии Titanium-Ceramic используются для создания эффекта волны на волосах. Пластины обладают керамическим покрытием и нагреваются до рабочей температуры за 10 секунд. Максимальный параметр - 200°C. Устройство функционирует в трех режимах. Для управления используют механический переключатель, расположенный на боковой части корпуса. Термоизолирующий наконечник снижает риск получения ожогов.

В набор поставки входит чехол, защищающий щипцы от повреждения в процессе транспортировки или хранения. Предельная мощность составляет 30 Вт. Длина кабеля - 1,8 м. Шнур вращается, что исключает вероятность излома. Прибор выключается автоматически спустя 60 минут. Корпус сделан из пластика черного и золотистого цветов.

Характеристики
Тип
Щипцы
Тип щипцов
плойка
Цвет
черный
Мощность, Вт
800
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4 450₽
53
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа