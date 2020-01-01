Щипцы BaByliss C325E
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
1 440 ₽
Первоначальный взнос 30%
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Щипцы BaByliss C325E
Электрощипцы Babyliss C325E помогут вам создать тугие локоны, которые не потеряют свою форму и объём на протяжении долгого времени. Рабочие элементы прибора с покрытием SublimTouch бережно воздействуют на волосы, не повреждая и не пересушивая их.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ. В этой модели есть десять температурных режимов. Выбирайте тот, который максимально подходит к вашему типу волос.
БЕЗОПАСНОСТЬ. Благодаря термоизолированному наконечнику риск получить ожог сведён к минимуму. УДОБНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ На ручке прибора есть петля, за которую его можно подвесить на крючок. В конструкции также предусмотрена подставка. Длина сетевого шнура 1,8 метра, поэтому вы можете делать причёску, не ограничивая движения.
- Тип
- Щипцы
- Тип щипцов
- плойка
- Цвет
- розовый, черный
- Мощность, Вт
- 65
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.