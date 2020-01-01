Выпрямитель BaByliss ST298E
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
2 250 ₽
Первоначальный взнос 30%
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Особенности выпрямителя Babyliss ST298E:
- Имеет керамические пластины со специальным покрытием, которые равномерно нагреваются, свободно скользят по прядям без трения локонов, зацепок.
- С помощью поворотного колесика можно выбрать оптимальный температурный режим в зависимости от типа волос для бережной укладки без повреждения.
- Устройство автоматически выключается при бездействии в течение определенного времени, за счет чего снижается риск перегрева, появления неполадок.
- Благодаря корпусу с закругленными гладкими кромками можно завивать локоны.
- Выпрямитель имеет шнур электропитания с шарнирным креплением к основанию. Это предотвращает перекручивание провода в процессе эксплуатации, что повышает удобство при создании укладки.
- Корпус произведен из качественного пластика, который характеризуется устойчивостью к деформации, температурному воздействию.
- Тип
- Выпрямитель
- Тип щипцов
- утюжок
- Цвет
- черный
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.