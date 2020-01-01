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Выпрямитель BaByliss ST298E

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Выпрямитель BaByliss ST298E
Выпрямитель BaByliss ST298E
Выпрямитель BaByliss ST298E
Выпрямитель BaByliss ST298E
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
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Код товара: 138184
Производитель: BaByliss
Гарантия: 6 мес.
нет отзывов
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7 490₽
7 990₽
89
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

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Рассрочка

2 250 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

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О товаре

Особенности выпрямителя Babyliss ST298E:

  • Имеет керамические пластины со специальным покрытием, которые равномерно нагреваются, свободно скользят по прядям без трения локонов, зацепок.
  • С помощью поворотного колесика можно выбрать оптимальный температурный режим в зависимости от типа волос для бережной укладки без повреждения.
  • Устройство автоматически выключается при бездействии в течение определенного времени, за счет чего снижается риск перегрева, появления неполадок.
  • Благодаря корпусу с закругленными гладкими кромками можно завивать локоны.
  • Выпрямитель имеет шнур электропитания с шарнирным креплением к основанию. Это предотвращает перекручивание провода в процессе эксплуатации, что повышает удобство при создании укладки.
  • Корпус произведен из качественного пластика, который характеризуется устойчивостью к деформации, температурному воздействию.
Характеристики
Тип
Выпрямитель
Тип щипцов
утюжок
Цвет
черный
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7 490₽
7 990₽
89
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В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?
Рассрочка

2 250 ₽

Первоначальный взнос 30%

Первоначальный взнос 30%
Чем выше первый взнос, тем меньше переплата

Условия

  • Период рассрочки до 6 месяцев

    Для действующих клиентов - до 10 месяцев

  • Возраст от 23 лет

    И наличие действующего паспорта

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа