Щипцы BaByliss C454E
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- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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1 610 ₽
Первоначальный взнос 30%
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Щипцы Babyliss C454E позволит создать аккуратные завитые локоны. Для этого вам потребуется минимум времени, потому что прибор нагревается очень быстро и равномерно.
Нажимайте на специальную кнопку в меню управления для того, чтобы выбрать один из шести режимов: 160, 170, 180, 190, 200 или 210°. Через пять секунд после установки температуры клавиша автоматически заблокируется, чтобы вы случайно не сбили настройки.
Щипцы снабжены особым кварцево-керамическим покрытием. Оно не только устраняет негативное воздействие нагрева на кутикулу, но и сглаживает чешуйки и придаёт прядям блеск.
Во избежание поломки устройство самостоятельно отключается спустя 60 минут бездействия. Кладите нагретый стайлер только на теплоизолированный коврик, предусмотренный в комплекте, – это убережёт поверхность мебели от порчи. А вращающееся основание не даст шнуру перегибаться и перекручиваться.
- Тип
- Щипцы
- Тип щипцов
- плойка
- Цвет
- розовый, черный
- Мощность, Вт
- 36
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