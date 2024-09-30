Выпрямитель BaByliss 2498PRE
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Выпрямитель BaByliss 2498PRE
Превосходная технология
Он имеет передовую систему нагрева керамики. Таким образом, нагревание до 235 градусов поможет вам быстрее выпрямить волосы. Вы можете регулировать температуру в зависимости от состояния ваших волос от 120 до 230 градусов.
Качественные пластины
Титановые керамические пластины легко скользят и придают форму вашим волосам. Таким образом, он также может минимизировать поломку. Он имеет удлиненные размеры 25 x 120 мм и обеспечивает гладкую поверхность. Он может быстро нагреваться в течение 20 секунд. Это дает возможность благодаря функции автоматического отключения. Ручка не горит и обеспечивает удобный хват.
- Тип
- Выпрямитель
- Цвет
- розовый
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.