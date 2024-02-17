Щипцы Hairway Twirl С050
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Щипцы Hairway Twirl С050
Щипцы для завивки от Hairway серии Twirl имеют нагревательный элемент с керамическим покрытием и встроенные световые индикаторы, благодаря чему тепло равномерно распределяется и обеспечивает комфортное использование. Устройство с четырьмя уровнями температуры: 140 - 160 - 180 - 200 C. Вы сможете выбрать для себя подходящий температурный режим или комбинировать их.
Изолированный наконечник обеспечивает безопасность использования. Для удобства есть складная подставка, которую можно выдвинуть во время использования и убрать для хранения.
Кабель с поворотной муфтой, длина кабеля 2,8 метров - облегчают использование. Диаметр щипцов 32 миллиметров.
- Тип
- Щипцы
- Тип щипцов
- плойка
- Цвет
- черный
- Мощность, Вт
- 60
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