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Щипцы Hairway Twirl С050

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Щипцы Hairway Twirl С050
5
1 отзыв
спросить
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Код товара: 134304
Производитель: Hairway
Гарантия: 6 мес.
5
1 отзыв
спросить
1 890₽
22
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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О товаре

Щипцы Hairway Twirl С050

Щипцы для завивки от Hairway серии Twirl имеют нагревательный элемент с керамическим покрытием и встроенные световые индикаторы, благодаря чему тепло равномерно распределяется и обеспечивает комфортное использование. Устройство с четырьмя уровнями температуры: 140 - 160 - 180 - 200 C. Вы сможете выбрать для себя подходящий температурный режим или комбинировать их.

Изолированный наконечник обеспечивает безопасность использования. Для удобства есть складная подставка, которую можно выдвинуть во время использования и убрать для хранения.

Кабель с поворотной муфтой, длина кабеля 2,8 метров - облегчают использование. Диаметр щипцов 32 миллиметров.

Характеристики
Тип
Щипцы
Тип щипцов
плойка
Цвет
черный
Мощность, Вт
60
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Отзывы 1
5
1 отзыв
Общий рейтинг
1 отзыв
5
5 звезд
1
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
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А
А
Арсланали
17 февраля 2024
Рекомендует этот товар
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0 0
А
Арсланали
17 февраля 2024
Рекомендует этот товар
Ответить
0
0
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1 890₽
22
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В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

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  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

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