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Щипцы Hairway Twirl С050

Щипцы для завивки от Hairway серии Twirl имеют нагревательный элемент с керамическим покрытием и встроенные световые индикаторы, благодаря чему тепло равномерно распределяется и обеспечивает комфортное использование. Устройство с четырьмя уровнями температуры: 140 - 160 - 180 - 200 C. Вы сможете выбрать для себя подходящий температурный режим или комбинировать их.

Изолированный наконечник обеспечивает безопасность использования. Для удобства есть складная подставка, которую можно выдвинуть во время использования и убрать для хранения.

Кабель с поворотной муфтой, длина кабеля 2,8 метров - облегчают использование. Диаметр щипцов 32 миллиметров.