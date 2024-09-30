Щипцы Remington CI 67 E 1
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Щипцы Remington CI 67 E 1
С помощью щипцов 2-в-1 вы сможете создавать два типа локонов, используя всего лишь один продукт. Под ваше настроение и под образ жизни выбирайте свободные и длинные локоны или объемные и пышные для особых случаев. Просто поверните ненагревающийся наконечник и щипцы увеличат размер или уменьшат.
Цифровое управление и шесть режимов нагрева до 200 градусов позволят адаптировать нагрев под ваш тип волос. Щипцы разработаны для максимальной безопасности с автоотключением через 60 минут и подставку для безопасного размещения на поверхности.
Щипцы обладают длинным шнуром 1,8м и поворотным основанием для полной свободы стайлинга. Легкая укладка салонного уровня у вас дома.
- Тип
- Щипцы
- Тип щипцов
- плойка
- Цвет
- черный
- Мощность, Вт
- 56
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