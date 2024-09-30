Щипцы Hairway ONYX 65W B041
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Щипцы Hairway ONYX B041
Щипцы для завивки волос Hairway ONYX B041 - эффективное устройство для создания на волосах эффекта гофре. Керамическое напыление на пластинах способствует бережному воздействию на волосы. Благодаря неизменной температуре 185° вы получаете быстрый результат. На нагрев пластин уходит всего 10 секунд, что позволяет сократить время укладки. Мощность щипцов достигает 65 Вт.
Щипцы Hairway ONYX B041 работают в одном режиме, поэтому вам не понадобится их настраивать. На корпусе прибора предусмотрен индикатор включения, что позволит определить его состояние. Безопасным стайлинг делает термоизолированный наконечник, исключающий получение ожогов.
Прибор защищен от перегрева и использует шнур длиной 1.9 м для подключения. Модель представлена в черном компактном корпусе, который удобно держать в руке, что способствует комфортной эксплуатации.
- Тип
- Щипцы
- Тип щипцов
- гофре
- Цвет
- черный
- Мощность, Вт
- 65
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