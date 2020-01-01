Выпрямитель BaByliss ST240E
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1 200 ₽
Первоначальный взнос 30%
Условия
Период рассрочки до 6 месяцев
Для действующих клиентов - до 10 месяцев
Возраст от 23 лет
И наличие действующего паспорта
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Выпрямитель BaByliss ST240E
Выпрямитель для волос BaByliss ST240E позволяет сделать необходимую прическу, не повреждая структуру волос, сохраняя их гладкость и естественный блеск. Устройство просто в использовании и активируется с помощью удобного переключателя. Керамические пластины характеризуются долговечностью и износостойкостью, они быстро скользят по волосам, придавая им гладкость и блеск.
Основные преимущества и особенности модели ST240E заключены в быстром нагреве прибора, вращающемся двухметровом шнуре, двух температурных режимах (от 200°C и 230°C), автоматическом отключении, плавающих пластинах и термоустойчивом коврике.
- Тип
- Выпрямитель
- Тип щипцов
- утюжок
- Цвет
- черный
- Мощность, Вт
- 201
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