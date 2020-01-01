Щипцы BaByliss BAB2470TDE
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Код товара: 105933
Производитель: BaByliss
мало
мало
6 450₽
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О товаре
baByliss PRO BAB2470TDE – самая тонкая плойка для завивки волос в линейке Advanced Curl. Создавайте потрясающие кудри с помощью чрезвычайно тонкой и длинной новой профессиональной плойкой от BaByliss PRO!
Характеристики
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- Тип
- Щипцы
- Тип щипцов
- плойка
- Цвет
- черный
- Мощность, Вт
- 48
- Диаметр щипцов для завивки, мм
- 10
- Покрытие насадок
- титан
- Максимальная температура нагрева, C
- 220
- Количество режимов
- 30
- Автоотключение
- есть
- Дополнительные функции
- автоматическое отключение
- Особенности
- индикация включения
- Длина сетевого шнура, м
- 2.7
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