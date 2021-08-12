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Приборы для укладки
Выпрямитель Dyson Corrale HS03

Выпрямитель Dyson Corrale HS03

0 отзывов
Наведите на фотографию для увеличения
Выпрямитель Dyson Corrale HS03
Выпрямитель Dyson Corrale HS03
Выпрямитель Dyson Corrale HS03
Выпрямитель Dyson Corrale HS03
Выпрямитель Dyson Corrale HS03
Выпрямитель Dyson Corrale HS03
Выпрямитель Dyson Corrale HS03
Выпрямитель Dyson Corrale HS03
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 104319
Производитель: Dyson
мало
мало
39 990₽
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Характеристики
Тип
Выпрямитель
Тип щипцов
утюжок
Цвет
серый, розовый
Мощность, Вт
55
Покрытие насадок
марганцево-медное
Максимальная температура нагрева, C
210
Количество режимов
3
Автоотключение
есть
Длина сетевого шнура, м
2.2
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Вопросы и ответы
Р
Раисат
12 августа 2021
Здравствуйте. Я бы хотела узнать когда этот выпрямитель для волос будет в наличии?
1 Ответить
0 0
0
05.ru
12.08.2021 10:03:01
Доброе утро! Пока нет информации о поступлении данного товара, к сожалению!
Ответить
0 0
Р
Раисат
12 августа 2021
Здравствуйте. Я бы хотела узнать когда этот выпрямитель для волос будет в наличии?
1 Ответить
0
0
Читать все вопросы и ответы
В сравнение
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мало
мало
39 990₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа