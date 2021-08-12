Выпрямитель Dyson Corrale HS03
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Код товара: 104319
Производитель: Dyson
мало
мало
39 990₽
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Характеристики
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- Тип
- Выпрямитель
- Тип щипцов
- утюжок
- Цвет
- серый, розовый
- Мощность, Вт
- 55
- Покрытие насадок
- марганцево-медное
- Максимальная температура нагрева, C
- 210
- Количество режимов
- 3
- Автоотключение
- есть
- Длина сетевого шнура, м
- 2.2
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Вопросы и ответы
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Р
Раисат
12 августа 2021
Здравствуйте. Я бы хотела узнать когда этот выпрямитель для волос будет в наличии?
1
0 0
0
05.ru
12.08.2021 10:03:01
Доброе утро! Пока нет информации о поступлении данного товара, к сожалению!
Ответить
0 0
Р
Раисат
12 августа 2021
Здравствуйте. Я бы хотела узнать когда этот выпрямитель для волос будет в наличии?
1
0
0