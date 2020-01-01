Выпрямитель Remington S2412
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Код товара: 103788
Производитель: Remington
31 декабря
31 декабря
2 250₽
2 650₽
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- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
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Характеристики
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- Тип
- Выпрямитель
- Тип щипцов
- утюжок
- Цвет
- белый, черный
- Мощность, Вт
- 38
- Покрытие насадок
- керамическое
- Максимальная температура нагрева, C
- 200
- Время нагрева
- до 15 сек.
- Количество режимов
- 1
- Автоотключение
- есть
- Дополнительные функции
- автоматическое отключение
- Особенности
- вращение шнура, плавающие пластины, индикация готовности к работе
- Длина сетевого шнура, м
- 1.8
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