Триммер Philips BT3206/14
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Код товара: 97821
Производитель: Philips
31 декабря
31 декабря
2 290₽
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Характеристики
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- Тип
- триммер
- Назначение
- для стрижки бороды и усов
- Питание
- от аккумулятора
- Цвет
- белый, черный
- Дополнительные функции
- стрижка бороды
- Время автономной работы, мин
- 45
- Дополнительная информация
- щеточка для чистки; индикатор зарядки на адаптере
- Способ регулировки длины
- поворот регулятора
- Минимальная длина стрижки, мм
- 0.5
- Максимальная длина стрижки, мм
- 10
- Особенности
- закругленные лезвия
- Самозатачивающиеся лезвия
- есть
- Число установок длины
- 10
- Материал лезвий
- нержавеющая сталь
- Тип элементов питания
- собственный аккумулятор
- Влажная очистка
- есть
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