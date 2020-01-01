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Триммеры
Триммер Philips BT3206/14

Триммер Philips BT3206/14

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Триммер Philips BT3206/14
Триммер Philips BT3206/14
Триммер Philips BT3206/14
Триммер Philips BT3206/14
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 97821
Производитель: Philips
31 декабря
31 декабря
2 290₽
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Характеристики
Тип
триммер
Назначение
для стрижки бороды и усов
Питание
от аккумулятора
Цвет
белый, черный
Дополнительные функции
стрижка бороды
Время автономной работы, мин
45
Дополнительная информация
щеточка для чистки; индикатор зарядки на адаптере
Способ регулировки длины
поворот регулятора
Минимальная длина стрижки, мм
0.5
Максимальная длина стрижки, мм
10
Особенности
закругленные лезвия
Самозатачивающиеся лезвия
есть
Число установок длины
10
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Тип элементов питания
собственный аккумулятор
Влажная очистка
есть
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31 декабря
31 декабря
2 290₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа