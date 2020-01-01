Триммер Philips OneBlade QP2520/65
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Код товара: 94616
Производитель: Philips
31 декабря
31 декабря
3 390₽
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от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
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Характеристики
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- Тип
- триммер
- Назначение
- для стрижки бороды и усов
- Цвет
- зеленый, черный
- Питание
- от аккумулятора
- Скорость мотора, об/мин
- 12000
- Дополнительные функции
- стрижка бороды, стрижка влажных волос
- Время автономной работы, мин
- 45
- Дополнительная информация
- двустороннее лезвие, влажное и сухое бритьё, подравнивание щетины, бритьё щетины, создание контуров, гребни для подравнивания 1, 3 и 5 мм; срок службы сменного лезвия до 4 месяцев; адаптер
- Способ регулировки длины
- смена насадок
- Минимальная длина стрижки, мм
- 1
- Максимальная длина стрижки, мм
- 5
- Число установок длины
- 4
- Материал лезвий
- нержавеющая сталь
- Тип элементов питания
- собственный аккумулятор
- Влажная очистка
- есть
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