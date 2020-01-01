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Триммеры
Триммер Philips OneBlade QP2520/65

Триммер Philips OneBlade QP2520/65

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Триммер Philips OneBlade QP2520/65
Триммер Philips OneBlade QP2520/65
Триммер Philips OneBlade QP2520/65
Триммер Philips OneBlade QP2520/65
Триммер Philips OneBlade QP2520/65
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 94616
Производитель: Philips
31 декабря
31 декабря
3 390₽
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Характеристики
Тип
триммер
Назначение
для стрижки бороды и усов
Цвет
зеленый, черный
Питание
от аккумулятора
Скорость мотора, об/мин
12000
Дополнительные функции
стрижка бороды, стрижка влажных волос
Время автономной работы, мин
45
Дополнительная информация
двустороннее лезвие, влажное и сухое бритьё, подравнивание щетины, бритьё щетины, создание контуров, гребни для подравнивания 1, 3 и 5 мм; срок службы сменного лезвия до 4 месяцев; адаптер
Способ регулировки длины
смена насадок
Минимальная длина стрижки, мм
1
Максимальная длина стрижки, мм
5
Число установок длины
4
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Тип элементов питания
собственный аккумулятор
Влажная очистка
есть
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31 декабря
31 декабря
3 390₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа