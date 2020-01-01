Триммер Remington MB4122
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Код товара: 93889
Производитель: Remington
мало
мало
1 890₽
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Характеристики
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- Тип
- машинка для стрижки
- Назначение
- для стрижки бороды и усов, для стрижки в носу и ушах
- Цвет
- красный
- Питание
- от аккумулятора
- Дополнительные функции
- стрижка бороды
- Дополнительная информация
- триммер для носа и ушей; щеточка для чистки; батарейки в комплекте
- Способ регулировки длины
- поворот регулятора
- Минимальная длина стрижки, мм
- 0.4
- Максимальная длина стрижки, мм
- 18
- Самозатачивающиеся лезвия
- нет
- Число установок длины
- 9
- Материал лезвий
- нержавеющая сталь
- Тип элементов питания
- AAA
- Влажная очистка
- есть
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