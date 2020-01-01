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Стрижка и бритье
Триммеры
Триммер Remington MB4122

Триммер Remington MB4122

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Триммер Remington MB4122
Триммер Remington MB4122
Триммер Remington MB4122
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Код товара: 93889
Производитель: Remington
мало
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1 890₽
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Характеристики
Тип
машинка для стрижки
Назначение
для стрижки бороды и усов, для стрижки в носу и ушах
Цвет
красный
Питание
от аккумулятора
Дополнительные функции
стрижка бороды
Дополнительная информация
триммер для носа и ушей; щеточка для чистки; батарейки в комплекте
Способ регулировки длины
поворот регулятора
Минимальная длина стрижки, мм
0.4
Максимальная длина стрижки, мм
18
Самозатачивающиеся лезвия
нет
Число установок длины
9
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Тип элементов питания
AAA
Влажная очистка
есть
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мало
мало
1 890₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа