Триммер Remington MB320С
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Код товара: 93861
Производитель: Remington
мало
мало
2 690₽
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Характеристики
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- Назначение
- для стрижки бороды и усов
- Питание
- от сети/аккумулятора
- Цвет
- серый
- Время автономной работы, мин
- 40
- Дополнительная информация
- расческа, выдвижной триммер, щеточка для чистки
- Способ регулировки длины
- поворот регулятора
- Минимальная длина стрижки, мм
- 0.5
- Максимальная длина стрижки, мм
- 18
- Особенности
- индикатор зарядки
- Самозатачивающиеся лезвия
- нет
- Число установок длины
- 8
- Материал лезвий
- керамика
- Тип элементов питания
- собственный аккумулятор
- Влажная очистка
- нет
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