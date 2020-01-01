Триммер Philips BT5502/15
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Код товара: 88710
Производитель: Philips
31 декабря
31 декабря
3 480₽
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Характеристики
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- Тип
- триммер
- Назначение
- для стрижки бороды и усов
- Цвет
- черный
- Питание
- от сети/аккумулятора
- Время автономной работы, мин
- 90
- Дополнительная информация
- 100%-ая водонепроницаемость; быстрая зарядка в течение 5 минут; не требует смазки
- Способ регулировки длины
- смена насадок и регулировка
- Минимальная длина стрижки, мм
- 0.4
- Максимальная длина стрижки, мм
- 20
- Особенности
- индикатор зарядки
- Самозатачивающиеся лезвия
- есть
- Число установок длины
- 40
- Материал лезвий
- нержавеющая сталь
- Тип элементов питания
- собственный аккумулятор
- Влажная очистка
- есть
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