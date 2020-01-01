Триммер Moser 1591-0070 T-Cut
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Код товара: 87397
Производитель: Moser
мало
мало
6 990₽
7 990₽
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Характеристики
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- Тип
- триммер
- Назначение
- для стрижки волос
- Цвет
- серый, черный
- Питание
- от сети/аккумулятора
- Скорость мотора, об/мин
- 6400
- Время автономной работы, мин
- 60
- Дополнительная информация
- щеточка для чистки, масло
- Минимальная длина стрижки, мм
- 0.4
- Максимальная длина стрижки, мм
- 0.4
- Особенности
- роторный двигатель, индикатор зарядки
- Самозатачивающиеся лезвия
- нет
- Число установок длины
- 1
- Материал лезвий
- нержавеющая сталь
- Тип элементов питания
- собственный аккумулятор
- Влажная очистка
- нет
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