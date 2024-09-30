Триммер Philips BT3216 Series 3000
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3 490₽
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О товаре
Триммер Philips BT3216 Series 3000
- Триммер, оборудованный 32-миллиметровым ножом, предназначен для стрижки бороды и усов.
- Вам будут доступны 20 установок длины, изменяемой с помощью удобного регулятора.
- Минимальная длина стрижки составляет лишь 0.5 мм.
- Максимальная длина – 10 мм.
- Триммер Philips BT3216/14 станет отличным выбором для пользователей, использующих технику этого вида не только дома, но и в поездках. Дело в том, что устройство может функционировать, получая питание от аккумулятора, зарядить который полностью можно лишь за 60 мин.
- Время автономной работы триммера также равно 60 мин.
- Присутствует и возможность подключения триммера непосредственно к электрической сети.
- Помимо стандартных компонентов, модель комплектуется чехлом и щеточкой для чистки.
- Триммер упакован в компактную коробку, имеющую презентабельный внешний вид.
Характеристики
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- Тип
- триммер
- Назначение
- для стрижки волос, для стрижки бороды и усов
- Питание
- от сети/аккумулятора
- Цвет
- серый, черный
- Дополнительные функции
- стрижка бороды
- Время автономной работы, мин
- 60
- Дополнительная информация
- Футляр для хранения и переноски
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