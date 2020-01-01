Триммер Philips MG3731/15 Series 3000
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Код товара: 78874
Производитель: Philips
Гарантия: 36 мес.
мало
мало
3 590₽
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Характеристики
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- Тип
- набор для стрижки
- Назначение
- для стрижки бороды и усов, для стрижки головы, для стрижки в носу и ушах
- Питание
- от аккумулятора
- Время автономной работы, мин
- 60
- Дополнительная информация
- триммер; триммер для стрижки в носу и ушах; регулируемый гребень для бороды (3-7 мм); 2 гребня для щетины; 3 гребня для волос; щеточка для чистки
- Цвет
- черный
- Способ регулировки длины
- смена насадок и регулировка
- Минимальная длина стрижки, мм
- 0.5
- Максимальная длина стрижки, мм
- 16
- Самозатачивающиеся лезвия
- есть
- Число установок длины
- 9
- Материал лезвий
- нержавеющая сталь
- Тип элементов питания
- собственный аккумулятор
- Влажная очистка
- есть
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