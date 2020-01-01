Триммер Vitek VT-2552
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Код товара: 74068
Производитель: Vitek
Гарантия: 6 мес.
мало
мало
1 490₽
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Характеристики
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- Назначение
- для стрижки волос, для стрижки бороды и усов
- Питание
- от аккумулятора
- Дополнительная информация
- питание - батарейка типа АА
- Цвет
- черный
- Число установок длины
- 2
- Материал лезвий
- нержавеющая сталь
- Влажная очистка
- нет
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