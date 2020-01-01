Триммер Philips OneBlade QP2510
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Код товара: 71951
Производитель: Philips
В наличии
В наличии
2 790₽
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Характеристики
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- Тип
- триммер
- Назначение
- для стрижки бороды и усов
- Питание
- от аккумулятора
- Время автономной работы, мин
- 30
- Дополнительная информация
- двустороннее лезвие, влажное и сухое бритьё, подравнивание щетины, бритьё щетины, создание контуров, гребни для подравнивания 1 и 3 мм; срок службы сменного лезвия до 4 месяцев
- Цвет
- зеленый, черный
- Способ регулировки длины
- смена насадок
- Минимальная длина стрижки, мм
- 1
- Максимальная длина стрижки, мм
- 3
- Самозатачивающиеся лезвия
- нет
- Число установок длины
- 2
- Материал лезвий
- нержавеющая сталь
- Влажная очистка
- есть
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