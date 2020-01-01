Триммер Philips BT1216/10
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Код товара: 71497
Производитель: Philips
Гарантия: 6 мес.
мало
мало
2 590₽
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Характеристики
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- Тип
- триммер
- Назначение
- для стрижки бороды и усов
- Питание
- от аккумулятора
- Время автономной работы, мин
- 60
- Дополнительная информация
- щеточка для чистки; USB-зарядка
- Цвет
- серый
- Способ регулировки длины
- смена насадок
- Минимальная длина стрижки, мм
- 1
- Максимальная длина стрижки, мм
- 7
- Особенности
- закругленные лезвия, индикатор зарядки
- Самозатачивающиеся лезвия
- есть
- Число установок длины
- 5
- Материал лезвий
- нержавеющая сталь
- Тип элементов питания
- собственный аккумулятор
- Влажная очистка
- нет
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