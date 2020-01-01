Триммер Panasonic ER-GN30K520
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Код товара: 68246
Производитель: Panasonic
Гарантия: 6 мес.
В наличии
В наличии
1 990₽
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Характеристики
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- Тип
- триммер
- Назначение
- для стрижки в носу и ушах
- Питание
- от сети/аккумулятора
- Дополнительная информация
- защитная крышка, щеточка для чистки; батарейка в комплект не входит
- Цвет
- черный
- Особенности
- прорезиненные вставки
- Материал лезвий
- нержавеющая сталь
- Тип элементов питания
- AA
- Влажная очистка
- есть
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