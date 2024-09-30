Триммер Panasonic ER2403
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Эргономичная форма корпуса компактного триммера Panasonic ER 2403 будет удобно и прочно размещаться в руке пользователя, а кнопка включения и выключения располагается на передней части корпуса.
- Острые лезвия, выполненные из нержавеющей стали, позволят Вам быстро, качественно, а самое главное – безболезненно подстричь усы и бороду, придав им стильную и оригинальную форму.
- Автономную бесперебойную работу Panasonic ER 2403 обеспечивает наличие двух батареек ААА-типа.
- Возможность влажной чистки серьезно облегчает процесс ухода за прибором после работы с ним.
- Тип
- триммер
- Назначение
- для стрижки волос, для стрижки бороды и усов
- Питание
- от батареек
- Цвет
- черный
- Дополнительные функции
- стрижка бороды
- Время автономной работы, мин
- 40
- Дополнительная информация
- расческа, масло; работа от 2-х батареек AAA
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