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Триммеры
Триммер Panasonic ER-GB70

Триммер Panasonic ER-GB70

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Триммер Panasonic ER-GB70
Триммер Panasonic ER-GB70
Триммер Panasonic ER-GB70
Триммер Panasonic ER-GB70
Триммер Panasonic ER-GB70
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 18509
Производитель: Panasonic
Гарантия: 12 мес.
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31 декабря
31 декабря
5 390₽
6 350₽
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О товаре
машинка универсальная, автоном./от сетимакс. 20 мм, влажная очистка
Характеристики
Тип
триммер
Назначение
для стрижки волос, для тела, для стрижки бороды и усов
Питание
от сети/аккумулятора
Скорость мотора, об/мин
6000
Время автономной работы, мин
50
Дополнительная информация
детальный триммер
Цвет
серый, черный
Способ регулировки длины
смена насадок и регулировка
Минимальная длина стрижки, мм
0.5
Максимальная длина стрижки, мм
20
Особенности
индикатор зарядки
Самозатачивающиеся лезвия
нет
Число установок длины
39
Материал лезвий
нержавеющая сталь
Тип элементов питания
собственный аккумулятор
Влажная очистка
есть
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31 декабря
31 декабря
5 390₽
6 350₽
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    от 2 до 5 дней

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Наличными при получении

    Оплата при получении заказа