Триммер Panasonic ER-GB70
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 18509
Производитель: Panasonic
Гарантия: 12 мес.
31 декабря
31 декабря
5 390₽
6 350₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
от 2 до 5 дней
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
3 дня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
О товаре
машинка универсальная, автоном./от сетимакс. 20 мм, влажная очистка
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- триммер
- Назначение
- для стрижки волос, для тела, для стрижки бороды и усов
- Питание
- от сети/аккумулятора
- Скорость мотора, об/мин
- 6000
- Время автономной работы, мин
- 50
- Дополнительная информация
- детальный триммер
- Цвет
- серый, черный
- Способ регулировки длины
- смена насадок и регулировка
- Минимальная длина стрижки, мм
- 0.5
- Максимальная длина стрижки, мм
- 20
- Особенности
- индикатор зарядки
- Самозатачивающиеся лезвия
- нет
- Число установок длины
- 39
- Материал лезвий
- нержавеющая сталь
- Тип элементов питания
- собственный аккумулятор
- Влажная очистка
- есть
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.