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Триммер Philips NT5650 Series 5000
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Код товара: 183164
Производитель: Philips
Гарантия: 12 мес.
4 490₽
Самовывоз
бесплатно,в 4 магазинах
бесплатно,в 4 магазинах
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Характеристики
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- Назначение
- для стрижки в носу и ушах
- Питание
- от батареек
- Минимальная длина стрижки, мм
- 3
- Материал лезвий
- нержавеющая сталь
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