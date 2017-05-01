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Триммер Rowenta TN4851FO

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Триммер Rowenta TN4851FO
Триммер Rowenta TN4851FO
Триммер Rowenta TN4851FO
Триммер Rowenta TN4851FO
Триммер Rowenta TN4851FO
Триммер Rowenta TN4851FO
Триммер Rowenta TN4851FO
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 182915
Производитель: Rowenta
Гарантия: 12 мес.
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4 290₽
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Триммер Philips MG 3730/15
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Триммер Braun BT3322
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Триммер Braun MGK3345
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Триммер Braun BT 3300
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Триммер Harizma Daily h10118A
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Триммер Philips Norelco Beard Stubble Series 3000 BT3210/41
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Триммер Hairway Shadow mini
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Триммер Braun MGK3420
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Триммер Braun BT3411
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Триммер Philips BT3234/15
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Триммер Philips QP2734/31
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Триммер VGR V-992
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Триммер VGR V-270
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Триммер VGR V-694
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Триммер Braun BT3322
Триммер Braun BT3322
3 990₽
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Триммер Braun MGK3345
Триммер Braun MGK3345
4 990₽
О товаре

Особенности триммера Rowenta TN4851FO:

  • Триммер для бороды Rowenta TN4851F0 с комбинированной системой управления оснащен поворотным переключателем и LCD-дисплеем, что помогает отслеживать режим работы модели прямо в процессе стрижки.
  • Наличие 20 установок длины с интервалом 0,5 мм позволяет выбирать параметры, оптимальные для конкретного пользователя. Изготовленные из нержавеющей стали лезвия снабжены титановым покрытием и рассчитаны на длительное использование. Для их очистки после завершения работы предусмотрена специальная щетка.
  • В корпусе триммера для бороды Rowenta TN4851F0 имеется специальное отделение, куда собираются все срезанные волоски: благодаря этому после бритья одежду и мебель не придется очищать.
  • Устройство бесперебойно функционирует от электросети либо на протяжении 45 мин за счет встроенного литиево-ионного аккумулятора, поэтому его можно брать в путешествие или деловую командировку.
  • Пополнить уровень питания в ускоренном режиме позволяет функция быстрой зарядки.
Характеристики
Назначение
для стрижки бороды и усов
Питание
от аккумулятора
Минимальная длина стрижки, мм
0.5
Материал лезвий
титан
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4 290₽
51
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Войдите, чтобы получить бонусную карту
Рассрочка

В рассрочку за 1 290 ₽

Самовывоз

бесплатно,

в 1 магазине

бесплатно,

в 1 магазине

Доставка

бесплатно,

сегодня

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