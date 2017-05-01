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Триммер Rowenta TN4851FO
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Код товара: 182915
Производитель: Rowenta
Гарантия: 12 мес.
4 290₽
51
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О товаре
Особенности триммера Rowenta TN4851FO:
- Триммер для бороды Rowenta TN4851F0 с комбинированной системой управления оснащен поворотным переключателем и LCD-дисплеем, что помогает отслеживать режим работы модели прямо в процессе стрижки.
- Наличие 20 установок длины с интервалом 0,5 мм позволяет выбирать параметры, оптимальные для конкретного пользователя. Изготовленные из нержавеющей стали лезвия снабжены титановым покрытием и рассчитаны на длительное использование. Для их очистки после завершения работы предусмотрена специальная щетка.
- В корпусе триммера для бороды Rowenta TN4851F0 имеется специальное отделение, куда собираются все срезанные волоски: благодаря этому после бритья одежду и мебель не придется очищать.
- Устройство бесперебойно функционирует от электросети либо на протяжении 45 мин за счет встроенного литиево-ионного аккумулятора, поэтому его можно брать в путешествие или деловую командировку.
- Пополнить уровень питания в ускоренном режиме позволяет функция быстрой зарядки.
Характеристики
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- Назначение
- для стрижки бороды и усов
- Питание
- от аккумулятора
- Минимальная длина стрижки, мм
- 0.5
- Материал лезвий
- титан
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