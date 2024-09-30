Триммер Philips BT5515
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Код товара: 161117
Производитель: Philips
Гарантия: 12 мес.
6 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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О товаре
Особенности триммера Philips BT5515:
- Триммер имеет 40 настроек, что позволяет выбрать оптимальную длину среза для эффективного подравнивания бороды и усов.
- За счет специальной технологии гребень захватывает прилегающие к коже волоски. Это способствует точному равномерному удалению растительности.
- Лезвия произведены из прочной нержавеющей стали, которая устойчива к образованию коррозии и деформации, и имеют острую заточку для качественного бритья.
- Литиево-ионный аккумулятор обеспечивает стабильное функционирование в автономном режиме на протяжении 90 мин.
- Светодиодный индикатор позволяет контролировать уровень заряда.
- Прибор способен работать как от батареи, так и от стандартной электрической сети.
- За счет корпуса эргономичной формы можно надежно держать устройство в процессе эксплуатации.
- Нож оптимален для промывания под струей проточной воды для очищения от срезанных волосков.
- Чехол обеспечивает удобную транспортировку и аккуратное хранение модели с гребнями.
Характеристики
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- Тип
- триммер
- Назначение
- для стрижки бороды и усов
- Питание
- от сети/аккумулятора
- Цвет
- черный
- Время автономной работы, мин
- 90
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