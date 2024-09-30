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Триммер Philips BT5515

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Триммер Philips BT5515
Триммер Philips BT5515
Триммер Philips BT5515
Триммер Philips BT5515
Триммер Philips BT5515
Триммер Philips BT5515
Триммер Philips BT5515
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 161117
Производитель: Philips
Гарантия: 12 мес.
нет отзывов
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ДО 30.09.24

6 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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О товаре

Особенности триммера Philips BT5515:

  • Триммер имеет 40 настроек, что позволяет выбрать оптимальную длину среза для эффективного подравнивания бороды и усов.
  • За счет специальной технологии гребень захватывает прилегающие к коже волоски. Это способствует точному равномерному удалению растительности.
  • Лезвия произведены из прочной нержавеющей стали, которая устойчива к образованию коррозии и деформации, и имеют острую заточку для качественного бритья.
  • Литиево-ионный аккумулятор обеспечивает стабильное функционирование в автономном режиме на протяжении 90 мин.
  • Светодиодный индикатор позволяет контролировать уровень заряда.
  • Прибор способен работать как от батареи, так и от стандартной электрической сети.
  • За счет корпуса эргономичной формы можно надежно держать устройство в процессе эксплуатации.
  • Нож оптимален для промывания под струей проточной воды для очищения от срезанных волосков.
  • Чехол обеспечивает удобную транспортировку и аккуратное хранение модели с гребнями.
Характеристики
Тип
триммер
Назначение
для стрижки бороды и усов
Питание
от сети/аккумулятора
Цвет
черный
Время автономной работы, мин
90
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В сравнение
В избранное
6 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа