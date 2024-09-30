Триммер Philips MG7715
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Код товара: 159810
Производитель: Philips
Гарантия: 12 мес.
6 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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О товаре
Особенности триммера Philips MG7715:
- Триммер поставляется с 13 насадками, посредством которых можно оформлять бороду, усы, бакенбарды, стричь волосы на голове и теле.
- За счет встроенного аккумулятора устройство автономно работает в течение 120 мин.
- Для восполнения ресурса батареи достаточно 60 мин.
- Модель произведена с применением стальных самозатачивающихся лезвий, которые не требуют смазывания.
- Триммер имеет водонепроницаемую конструкцию и подходит для использования в душе.
- Бреющая головка точно повторяет контуры лица и деликатно воздействует на кожу.
- Триммер позволяет регулировать длину стрижки в диапазоне от 0,5 мм до 16 мм.
- Модель имеет износостойкий пластиковый корпус, не подверженный появлению трещин.
- В конструкции предусмотрен индикатор для контроля уровня заряда аккумулятора.
Характеристики
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- Тип
- триммер
- Назначение
- для тела, для стрижки волос, для стрижки в носу и ушах, для стрижки бороды и усов
- Питание
- от аккумулятора
- Цвет
- серебристый
- Время автономной работы, мин
- 120
- Дополнительная информация
- нескользящая прорезиненная ручка в пластиковом корпусе
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