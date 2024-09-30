Триммер Moser 1591-0064
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Профессиональный аккумуляторный триммер Moser ChroMini Pro 2 1591 -0064 - обновленная версия популярной модели Moser ChroMini Pro черный 1591-0062 с улучшенным U- образным ножевым блоком и новым производительным мотором, отлично подходит для окантовки и сведения
Триммер аккумуляторный Moser ChroMini Pro 2 черный 1591-0064 преимущества и особенности:
U-ОБРАЗНЫЙ НОЖЕВОЙ БЛОК
- Уникальная геометрия фиксированного лезвия: острый угол заточки для создания близкого к коже среза и контуров - чисто и безопасно
- Высота среза 0,3 мм ширина среза 32 мм
- Профессиональный ножевой блок из легированной стали
- Технология высокоточной шлифовки “Made in Germany“
БЫСТРАЯ ЗАМЕНА
- Функция быстрой замены ножевого блока Quick Change для очистки, смазки или смены
- Опциональные ножевые блоки Carving и Designer для тонких линий и креативных стрижек
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
- Мощный мотор (ок. 7000 об/мин) для быстрого и четкого среза
- Возможность автономной работы до 1ч 25 мин, быстрая зарядка за 2 часа
- Мотор постоянного тока с системой понижения шума
ЭРГОНОМИЧНОСТЬ
- Удивительно легкий и тихий, для комфортной работы
Профессиональный триммер Moser ChroMini Pro 2 черный 1591-0064 комплектация:
- 1 регулируемая насадка 3-6 мм;
- зарядная подставка;
- энергосберегающий сетевой адаптер;
- щетка для чистки;
- масло.
- Тип
- триммер
- Назначение
- для тела, для стрижки волос, для стрижки бороды и усов
- Питание
- от аккумулятора
- Цвет
- серебристый, черный
- Скорость мотора, об/мин
- 7000
- Время автономной работы, мин
- 85
- Дополнительная информация
- щеточка для чистки, масло
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