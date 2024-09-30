Триммер Moser 1591-0064

быстрая доставка продуктов

доставка за 30 минут

доставка продуктов

Каспийск

махачкала

За 30 минут
Сыр Виноград Молоко

Каспийск

махачкала

Сыр Виноград Молоко
Перейти
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Список категорий
Телефоны и гаджеты
Телефоны и гаджеты
Смартфоны
Аксессуары для гаджетов
Смарт-часы и фитнес-браслеты
Планшеты
Наушники
Кнопочные телефоны
Фотоаппараты
Электронные книги
Видеокамеры
Bluetooth-гарнитуры
Смарт-очки
PhilipsXiaomiSamsungHIPERSonyApple
Компьютерная техника
Компьютерная техника
Комплектующие
Ноутбуки
Периферийные устройства
Компьютеры 05.ru
Моноблоки
Мониторы
Устройства хранения данных
Проекционное оборудование
Acer
Офисная техника и сети
Офисная техника и сети
Офисная техника
Сетевое оборудование
Расходные материалы
Программное обеспечение
Источники бесперебойного питания
Видеонаблюдение
Сетевые фильтры
Стабилизаторы
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры и аксессуары
Телевизоры
Аксессуары для ТВ
SamsungLGPhilipsXiaomiSony
Аудиотехника
Аудиотехника
Портативное аудио
Домашнее аудио
Радиоприемники и радиобудильники
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки и видеоигры
Игровые приставки
Видеоигры
Аксессуары для игровых приставок
Устройства виртуальной реальности
Sony
Климатическая техника
Климатическая техника
Кондиционеры
Вентиляторы
Увлажнители и очистители воздуха
Обогреватели
Домашние метеостанции
Аксессуары для климатического оборудования
XiaomiElectroluxDysonPhilips
Бытовая техника
Бытовая техника
Крупная бытовая техника
Техника для дома
Техника для кухни
Встраиваемая техника
Приготовление кофе и чая
Фильтры для воды
Красота, здоровье
Красота, здоровье
Приборы для укладки
Сушка волос
Стрижка и бритье
Напольные весы
Медицинские приборы
Эпиляторы
Массажеры
Гигиена полости рта
Зеркала
Очки для зрения
Щетки для волос
DysonPhilipsXiaomi
Мерч «Это 05»
Мерч «Это 05»
Подарочные сертификаты
Футболки
Шопперы
Открытки
Подарочные наборы
Развлечения и хобби
Развлечения и хобби
Книги
Квадрокоптеры
Аксессуары для квадрокоптеров
Оформление праздников
SonyApple
Дом, мебель, ремонт
Дом, мебель, ремонт
Посуда
Уход за одеждой и бельем
Кресла
Умный дом
Инструменты
Освещение
Фурнитура для мебели
Товары для отдыха
Сумки
Звонки
Спорт и одежда
БюрократМеттаChairmanSamurai
Автомобильная техника
Автомобильная техника
Электроника и техника
Аудио и видео
Аксессуары для автомобилей
Уцененные товары
Уцененные товары
Компьютерная техника и периферия
Бытовая техника
Телефоны и гаджеты
Климатическая техника
Телевизоры, аудио, видео
Офисная техника и сети
Красота и здоровье
Игры, развлечения, хобби
Автотехника
Аксессуары
8 (800) 511-05-05
Перезвоните мне
Телеграм
WhatsApp
Город

Вход или регистрация
Сравнение
Избранное
Поддержка
Продукты
Каталог
Корзина
Профиль

Триммер Moser 1591-0064

Наведите на фотографию для увеличения
Триммер Moser 1591-0064
Триммер Moser 1591-0064
Триммер Moser 1591-0064
Триммер Moser 1591-0064
Триммер Moser 1591-0064
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
нет отзывов
спросить
В сравнение
В избранное
Код товара: 159768
Производитель: Moser
Гарантия: 12 мес.
нет отзывов
спросить

Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

9 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа

Похожие товары
Триммер Moser 1591-0070 T-Cut Silver/Black
Триммер Moser 1591-0070 T-Cut Silver/Black
10 990₽
Триммер Philips MG7736
Триммер Philips MG7736
9 190₽
Набор для стрижки Philips MG7910/49
Набор для стрижки Philips MG7910/49
8 990₽
О товаре

Профессиональный аккумуляторный триммер Moser ChroMini Pro 2 1591 -0064 - обновленная версия популярной модели Moser ChroMini Pro черный 1591-0062 с улучшенным U- образным ножевым блоком и новым производительным мотором, отлично подходит для окантовки и сведения

 

Триммер аккумуляторный Moser ChroMini Pro 2 черный 1591-0064 преимущества и особенности:

U-ОБРАЗНЫЙ НОЖЕВОЙ БЛОК

  • Уникальная геометрия фиксированного лезвия: острый угол заточки для создания близкого к коже среза и контуров - чисто и безопасно
  • Высота среза 0,3 мм ширина среза 32 мм
  • Профессиональный ножевой блок из легированной стали
  • Технология высокоточной шлифовки “Made in Germany“

БЫСТРАЯ ЗАМЕНА

  • Функция быстрой замены ножевого блока Quick Change для очистки, смазки или смены
  • Опциональные ножевые блоки Carving и Designer для тонких линий и креативных стрижек

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

  • Мощный мотор (ок. 7000 об/мин) для быстрого и четкого среза
  • Возможность автономной работы до 1ч 25 мин, быстрая зарядка за 2 часа
  • Мотор постоянного тока с системой понижения шума

ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

  • Удивительно легкий и тихий, для комфортной работы

Профессиональный триммер Moser ChroMini Pro 2 черный 1591-0064 комплектация:

  • 1 регулируемая насадка 3-6 мм;
  • зарядная подставка;
  • энергосберегающий сетевой адаптер;
  • щетка для чистки;
  • масло.
Характеристики
Тип
триммер
Назначение
для тела, для стрижки волос, для стрижки бороды и усов
Питание
от аккумулятора
Цвет
серебристый, черный
Скорость мотора, об/мин
7000
Время автономной работы, мин
85
Дополнительная информация
щеточка для чистки, масло
Посмотреть все характеристики

Отзывов ещё нет — ваш может стать первым

Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.

Есть вопросы о товаре?

Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.

В сравнение
В избранное
9 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    завтра

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа