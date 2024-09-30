Триммер Philips BG3015/15
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Код товара: 158934
Производитель: Philips
Гарантия: 12 мес.
5 990₽
В магазинах:
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В магазинах:
мало
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О товаре
Триммер Philips BG3015/15
- Самозатачивающиеся двусторонние лезвия способны эффективно приподнимать и срезать разнонаправленные волоски минимальной длины.
- Модель укомплектована гребнями высотой 3, 5 и 7 мм, которые подходят для корректировки разных моделей стрижек, усов и бороды.
- Без насадок устройство можно использовать для бритья.
- Ножи шириной 32 мм и насадки имеют закругленные края, а также снабжены ультратонкой сеткой для плавного скольжения и защиты кожи от царапин и других микротравм.
- За бесперебойную работу компактного водонепроницаемого триммера для тела Philips BG3015/15 на протяжении 50 мин отвечает встроенный быстрозарядный аккумулятор. Для полного восстановления уровня питания, о котором оповещает световой индикатор, требуется всего час.
- Корпус устройства изготовлен из высокопрочного пластика, все детали герметично соединены, благодаря чему бриться можно во время приема душа или ванны.
Характеристики
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- Тип
- триммер
- Назначение
- для тела, для стрижки волос
- Питание
- от аккумулятора
- Цвет
- голубой
- Время автономной работы, мин
- 50
- Дополнительная информация
- 3 съемных гребня, 3, 5, 7 мм; зарядное устройство
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