Триммер Philips BT3222/14
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 158931
Производитель: Philips
Гарантия: 12 мес.
4 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
завтра
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- триммер
- Назначение
- для стрижки бороды и усов
- Питание
- от сети/аккумулятора
- Цвет
- серый
- Время автономной работы, мин
- 60
- Дополнительная информация
- регулируемый нож
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.