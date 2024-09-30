Триммер Remington MB 4120
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Код товара: 138624
Производитель: Remington
Гарантия: 12 мес.
1 290₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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О товаре
Особенности:
- Обеспечивает высокоточный срез щетины: головка автоматически меняет угол наклона в зависимости от контура обрабатываемой зоны.
- Нужную установку длины из 11 предусмотренных пользователь выбирает сам посредством механического переключателя, который расположен на корпусе.
- Прочные лезвия способны самозатачиваться на протяжении всего периода эксплуатации и не нуждаются в смазке. Благодаря зубчатой форме они эффективно приподнимают и аккуратно срезают разнонаправленные волоски.
- Модель можно использовать как с регулируемой насадкой, так и без нее.
- Триммер оптимально подходит для корректировки формы бороды, усов и бакенбардов, а также бритья и стрижки прядей длиной от 1,8 см.
- После использования ножи требуется очистить от срезанных волосков с помощью специальной щетки, а затем промыть в воде.
- Беспроводное устройство работает автономно за счет двух батареек стандарта ААА, поэтому поможет ухаживать за внешностью не только дома, но и в дороге.
Характеристики
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- Тип
- триммер
- Назначение
- для стрижки бороды и усов
- Питание
- от аккумулятора
- Цвет
- черный
- Дополнительные функции
- стрижка бороды
- Время автономной работы, мин
- 40
- Дополнительная информация
- щеточка для чистки
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