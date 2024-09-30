Триммер Philips MG3710/15
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Код товара: 134104
Производитель: Philips
Гарантия: 12 мес.
2 790₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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О товаре
- Мультитриммер Philips 6 в 1, для лица функционирует от встроенного аккумулятора типа NiMH, который обеспечивает бесперебойную работу на протяжении 60 мин.
- С помощью шести насадок длину стрижки можно регулировать в диапазоне от 0,5 до 5 мм.
- Лезвия являются самозатачивающимися, что обеспечивает комфортные условия эксплуатации.
- Для удаления волос из рабочей зоны в комплекте есть специальная щетка.
- Модель предназначена для сухого бритья.
- Мультитриммер Philips 6 в 1, характеризуется компактным размером и небольшим весом, что значительно снижает чувство усталости при продолжительном использовании.
- Для комфортного хранения устройства в комплекте есть тканевый чехол.
- Корпус, изготовленный из высокопрочного пластика, устойчив к деформации и механическим повреждениям.
- Лезвие произведено из нержавеющей стали, которая не подвержена ржавлению и износу.
- Триммер используется для удаления волос из ушей и носа, а также бритья лица.
Характеристики
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- Тип
- набор для стрижки
- Назначение
- для стрижки в носу и ушах, для стрижки бороды и усов
- Питание
- от аккумулятора
- Цвет
- черный
- Дополнительные функции
- стрижка бороды
- Время автономной работы, мин
- 60
- Дополнительная информация
- 2 гребня для бороды; 2 гребня для щетины; триммер для стрижки в носу и ушах; щеточка для чистки
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