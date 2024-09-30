Триммер Philips NT3650/16
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Код товара: 133912
Производитель: Philips
Гарантия: 12 мес.
1 790₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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О товаре
Особенности триммера Philips NT3650/16:
- Триммер предназначен для быстрого и комфортного удаления волосков в носу и ушах.
- Чтобы устройство использовалось более эффективно, необходимо подключить соответствующую насадку.
- Для безопасного подравнивания используется технология Protective Guard — ее особенность заключается в минимизации контакта с кожей и аккуратном размещении убранных волосков в специальном блоке. Так волосы не выдергиваются, а подрезаются, что позволяет избежать появления царапин.
- Применение двустороннего режущего элемента способствует качественному сбриванию волосков, вне зависимости от выбранного угла и направления.
- Лезвия триммера изготавливаются из нержавеющей стали, благодаря чему долгое время сохраняют свою остроту.
- Эргономичный дизайн с рельефной ручкой обеспечивает надежный хват даже влажной рукой, предупреждая выскальзывание во время процедуры.
- Триммер полностью водонепроницаем, за счет чего при загрязнении может подвергаться влажной очистке.
- Для работы устройства требуется одна батарея класса АА — благодаря тому, что элемент питания входит в комплектацию, использовать устройство можно сразу после покупки.
- За счет применения качественных деталей модель рассчитана на продолжительный срок эксплуатации.
Характеристики
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- Тип
- триммер
- Назначение
- для стрижки в носу и ушах
- Питание
- от аккумулятора
- Цвет
- серый, черный
- Дополнительные функции
- стрижка бороды
- Время автономной работы, мин
- 60
- Дополнительная информация
- настройки длины - 3; комплектация: гребень для бровей, Гребень для точного подравнивания 5 мм, чехол для хранения и путешествий, батарейка типа АА
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