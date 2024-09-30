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Триммер Philips NT3650/16

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Триммер Philips NT3650/16
Триммер Philips NT3650/16
Триммер Philips NT3650/16
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 133912
Производитель: Philips
Гарантия: 12 мес.
нет отзывов
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ДО 30.09.24

1 790₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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О товаре

Особенности триммера Philips NT3650/16:

  • Триммер предназначен для быстрого и комфортного удаления волосков в носу и ушах.
  • Чтобы устройство использовалось более эффективно, необходимо подключить соответствующую насадку.
  • Для безопасного подравнивания используется технология Protective Guard — ее особенность заключается в минимизации контакта с кожей и аккуратном размещении убранных волосков в специальном блоке. Так волосы не выдергиваются, а подрезаются, что позволяет избежать появления царапин.
  • Применение двустороннего режущего элемента способствует качественному сбриванию волосков, вне зависимости от выбранного угла и направления.
  • Лезвия триммера изготавливаются из нержавеющей стали, благодаря чему долгое время сохраняют свою остроту.
  • Эргономичный дизайн с рельефной ручкой обеспечивает надежный хват даже влажной рукой, предупреждая выскальзывание во время процедуры.
  • Триммер полностью водонепроницаем, за счет чего при загрязнении может подвергаться влажной очистке.
  • Для работы устройства требуется одна батарея класса АА — благодаря тому, что элемент питания входит в комплектацию, использовать устройство можно сразу после покупки.
  • За счет применения качественных деталей модель рассчитана на продолжительный срок эксплуатации.
Характеристики
Тип
триммер
Назначение
для стрижки в носу и ушах
Питание
от аккумулятора
Цвет
серый, черный
Дополнительные функции
стрижка бороды
Время автономной работы, мин
60
Дополнительная информация
настройки длины - 3; комплектация: гребень для бровей, Гребень для точного подравнивания 5 мм, чехол для хранения и путешествий, батарейка типа АА
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В сравнение
В избранное
1 790₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    сегодня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа