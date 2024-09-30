Триммер Philips MG3740/15
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Код товара: 130665
Производитель: Philips
Гарантия: 12 мес.
4 190₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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Характеристики
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- Тип
- триммер
- Назначение
- для тела, для стрижки волос, для стрижки в носу и ушах, для стрижки бороды и усов
- Питание
- от аккумулятора
- Цвет
- черный
- Дополнительные функции
- стрижка бороды
- Время автономной работы, мин
- 60
- Дополнительная информация
- сумочка для хранения и переноски, триммер для создания контура, 2 гребня для щетины (1 и 2 мм), 3 гребня для волос (9-12-16 мм), триммер для носа и ушей, 1 регулируемый гребень для бороды (3–7 мм), триммер, документация, щетка
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