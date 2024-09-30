Триммер Braun BT5260+GIL FUS PrGl Flb Бр+2кас
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Триммер для бороды Braun BT 5260 оптимально использовать для стрижки волос. В комплекте есть несколько насадок, с помощью которых можно регулировать длину растительности на лице.
- Модель оснащена лезвиями из качественной нержавеющей стали, которая не подвержена воздействию внешней среды и не покрывается коррозией.
- Металл не деформируется и надолго сохраняет потребительские свойства.
- Для очищения режущей части конструкции можно применять специальную щетку или проточную воду.
- Имеет специальный поворотный переключатель для установки длины срезаемых волос.
- Модель работает от аккумулятора, энергоресурс которого рассчитан на длительный период времени.
- Устройство имеет специальный световой индикатор для определения заряда батареи.
- Корпус из износостойкого пластика не подвержен механическому воздействию и не теряет внешний вид.
- Эргономичная рукоятка не выскальзывает при эксплуатации.
- Модель не занимает много места при хранении.
- Тип
- триммер
- Назначение
- для стрижки бороды и усов
- Питание
- от аккумулятора
- Цвет
- черный
- Дополнительные функции
- стрижка бороды
- Время автономной работы, мин
- 100
- Дополнительная информация
- гребень 1 - 10 мм; гребень 11 - 20 мм; детальный триммер; щеточка для чистки; бритва Gillette Fusion5 ProGlide
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.