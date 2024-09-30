Триммер Wahl Stara Hero trimmer 8991-216
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Код товара: 118534
Производитель: Wahl
Гарантия: 12 мес.
7 550₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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О товаре
Триммер Wahl Stara Hero trimmer 8991-216
- С роторным мотром, отличается малыми габаритами и удивительно малым весом - всего 100 гр.
- Триммер удобен для создания идеальной окантовки, легко ложится ладонь.
- Благодаря своему небольшому весу и эргономичной форме корпуса, легко войдет в любую руку.
- Ножевой блок Т-образной формы изготовлен из высококачественной легированной стали, идеально заточен для выполнения самых детальных работ. Ножевой блок можно отрегулировать для стрижки под ноль.
- Работает от сети, оснащен долговечным роторным мотором (5000 об/мин).
Характеристики
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- Тип
- триммер
- Назначение
- для стрижки волос
- Питание
- от сети
- Цвет
- белый
- Скорость мотора, об/мин
- 5000
- Дополнительная информация
- длина провода - 2,4 м.; 3 шт фиксированных гребней - 1.5, 3, 4.5 мм
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