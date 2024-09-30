Триммер Braun BT3222
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Код товара: 114264
Производитель: Braun
Гарантия: 12 мес.
4 190₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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О товаре
Триммер для бороды Braun BT 3222 разработан для комфортной стрижки волос.
- Специальные лезвия из нержавеющей стали обеспечивают ровный срез. Металл не подвержен воздействию внешней среды и не покрывается коррозийным налетом под действием влаги.
- Для очищения режущей части от загрязнений можно использовать проточную воду, а также специальную щетку из набора.
- Модель имеет эргономичную изогнутую рукоятку для комфортного использования.
- Триммер для бороды Braun BT 3222 работает от аккумулятора, заряд которого рассчитан на длительный период.
- Для определения уровня энергоресурса на корпусе есть световой индикатор.
- Для регулирования длины волос можно использовать поворотный регулятор и насадку из комплекта.
- Компактную модель удобно применять в домашних условиях, в поездках и путешествиях.
- Для зарядки батареи нужно подключать устройство к электросети с помощью специального кабеля.
- Триммер не занимает много места при хранении. Корпус из пластика устойчив к механическим повреждениям.
Характеристики
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- Тип
- триммер
- Назначение
- для стрижки бороды и усов
- Питание
- от аккумулятора
- Цвет
- черный
- Дополнительные функции
- стрижка бороды
- Время автономной работы, мин
- 50
- Дополнительная информация
- щеточка для чистки
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