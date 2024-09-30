Триммер Panasonic ER-GY60-H520
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Код товара: 114000
Производитель: Panasonic
Гарантия: 12 мес.
7 690₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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О товаре
Особенности триммера Panasonic ER-GY60-H520:
- С помощью комбинированной насадки можно подстричь свою бороду под заданную длину. Длину можно настроить с помощью 20-позиционного регулятора, выбрав значение от 0,5 до 10,0 мм с шагом 0,5 мм.
- В комплект входит насадка шириной 10 мм, с помощью которой можно довести свой стиль до совершенства. Она особенно полезна при стрижки зон, в которых легко допустить ошибку, например виски или усы.
- Двигатель создает легкое давление при перемещении лезвия по коже, обеспечивая деликатное бритье. А повышенная мощность гарантирует плавность даже при работе с жестким волосом на теле.
- В комплект входит насадка для стрижки деликатной области и подмышек. Края насадки закруглены, чтобы не раздражать кожу. И между насадкой и кожей остается расстояние прибл. 2 мм, благодаря чему лезвия не задевают и не раздражают чувствительную кожу в деликатных зонах.
- Головка имеет V-образную форму, обеспечивая чистое бритье труднодоступных зон.
- С помощью комбинированной насадки вы можете подстричь волосы на теле под заданную длину. Длину можно настроить с помощью дискового регулятора с 10 настройками, выбрав значение от 3 до 12 мм с шагом 1 мм.
- Лезвия в модели ER-GY60 имеют закругленные края и уменьшенные промежутки, что нивелирует вероятность пореза и повреждения кожи. Закругленная заточка обеспечивает минимальное давление на кожу, обеспечивая деликатное бритье без раздражения.
- Ультратонкие лезвия обеспечивают максимально чистое бритье, оставляя волоски длиной не более 0,1 мм. В отличие от бритвенных станков эта модель позволяет сбривать волосы на теле без использования пены для бритья.
- Влагозащищенная конструкция позволяет бриться в душе. Или же вы можете выбрать сухое бритье без использования пены.После использования для очистки просто промойте под проточной водой. Влагозащищенная конструкция позволяет мыть триммер целиком под проточной водой.
- Полный цикл зарядки занимает 1 час, заряда хватает на 50 минут использования. Во время зарядки горит соответствующий индикатор.
Характеристики
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- Тип
- машинка для стрижки
- Назначение
- для стрижки бороды и усов
- Питание
- от аккумулятора
- Цвет
- серый, черный
- Дополнительные функции
- стрижка бороды, стрижка влажных волос
- Время автономной работы, мин
- 50
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