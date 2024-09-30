Триммер Panasonic ER-GD60-S803
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Код товара: 113999
Производитель: Panasonic
Гарантия: 12 мес.
6 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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О товаре
Триммер Panasonic ER-GD60-S803 обеспечивает комфорт и безопасность пользователя во время бритья, ухода за бородой и усами.
- Модель, оснащенную самозатачивающимися лезвиями из нержавеющей стали, можно применять для работы с волосами разной толщины и густоты.
- Универсальный триммер позволяет выбрать один из 20 вариантов длины.
- Корпус модели изготовлен из легкого пластика. За счет этого триммер удобно эксплуатировать долгое время без появления чувства усталости.
- Модель имеет емкий встроенный аккумулятор. Благодаря этому триммер Panasonic ER-GD60-S803 характеризуется автономностью.
- Модель оборудована встроенными светодиодными индикаторами, посредством которых можно контролировать уровень заряда батареи и длину волос.
- В наборе есть специальное масло. Состав предназначен для смазывания ножевых блоков, что продлевает эксплуатационный период триммера.
- Для хранения и транспортировки триммера в комплекте поставляется чехол.
Характеристики
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- Тип
- триммер
- Назначение
- для стрижки бороды и усов
- Питание
- от сети/аккумулятора
- Цвет
- серебристый
- Дополнительные функции
- стрижка бороды
- Время автономной работы, мин
- 50
- Дополнительная информация
- насадка для точного бритья; насадка-гребень
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