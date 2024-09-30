Триммер Panasonic ER-GD61-K520
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 113998
Производитель: Panasonic
Гарантия: 12 мес.
5 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
О товаре
Особенности триммера Panasonic ER-GD61-K520:
- С помощью комбинированной насадки вы можете подстричь свою бороду под заданную длину. Длину можно настроить с помощью 20-позиционного регулятора, выбрав значение от 0,5 до 10,0 мм с шагом 0,5 мм.
- В комплект входит насадка шириной 10 мм, с помощью которой вы можете довести свой стиль до идеала. Особенно полезно при оформлении бородки «империал» или усов – то есть мест, где очень легко совершить ошибку во время бритья.
- После использования для очистки просто промойте под проточной водой. Влагозащищенная конструкция позволяет мыть устройство целиком под проточной водой.
- Устройство заряжается от сети переменного тока и работает до 50 минут в автономном режиме.
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- триммер
- Назначение
- для стрижки бороды и усов
- Питание
- от сети/аккумулятора
- Цвет
- черный
- Дополнительные функции
- стрижка бороды
- Время автономной работы, мин
- 50
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.