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Триммер Braun MGK 3221

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Триммер Braun MGK 3221
Триммер Braun MGK 3221
Триммер Braun MGK 3221
Триммер Braun MGK 3221
Триммер Braun MGK 3221
Триммер Braun MGK 3221
Триммер Braun MGK 3221
Триммер Braun MGK 3221
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
Фото товара
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Код товара: 112660
Производитель: Braun
Гарантия: 12 мес.
нет отзывов
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Скидки Скидкат

ДО 30.09.24

4 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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63
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Триммер Philips BT3239/15
5 290₽
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О товаре

Особенности триммера Braun MGK 3221:

  • Имеет разнообразные насадки для сухого бритья, стрижки и удаления волос в носу или ушах.
  • Портативное устройство оптимально для использования дома, в салоне красоты, во время командировок.
  • Встроенный никель-металлогидридный аккумулятор обеспечивает до 50 мин автономной работы. Для полной зарядки устройство необходимо подключить к электросети на 10 ч.
  • Благодаря небольшому весу модель комфортна при транспортировке.
  • Лезвия изготовлены из нержавеющей стали и обеспечивают ровный срез.
  • Материал ножевого блока устойчив к коррозии, механическому воздействию и длительное время сохраняет остроту.
  • Длина стрижки варьируется от 0,5 до 21 мм. Комбинированная система управления представлена кнопкой включения и поворотным регулятором.
  • Корпус произведен из износостойкого пластика, поэтому устройство сохраняет первоначальный вид на протяжении всего срока эксплуатации.
Характеристики
Тип
набор для стрижки
Назначение
для стрижки волос, для стрижки в носу и ушах, для стрижки бороды и усов
Питание
от аккумулятора
Цвет
черный
Дополнительные функции
стрижка бороды
Время автономной работы, мин
50
Дополнительная информация
щеточка для чистки; насадка-гребень для коротких волос 3-11 мм; насадка-гребень для длинных волос 13-21 мм; насадка-гребень 2 мм; насадка-гребень 1 мм; насадка для носа и ушей
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В избранное
4 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
  • Курьерская доставка 05.ru бесплатно

    сегодня

  • Самовывоз из 3 магазинов бесплатно

    3 дня

Нашли дешевле?

Способы оплаты

  • Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными

    Оплата при получении заказа