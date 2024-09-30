Триммер Braun MGK 3221
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Код товара: 112660
Производитель: Braun
Гарантия: 12 мес.
4 990₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
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О товаре
Особенности триммера Braun MGK 3221:
- Имеет разнообразные насадки для сухого бритья, стрижки и удаления волос в носу или ушах.
- Портативное устройство оптимально для использования дома, в салоне красоты, во время командировок.
- Встроенный никель-металлогидридный аккумулятор обеспечивает до 50 мин автономной работы. Для полной зарядки устройство необходимо подключить к электросети на 10 ч.
- Благодаря небольшому весу модель комфортна при транспортировке.
- Лезвия изготовлены из нержавеющей стали и обеспечивают ровный срез.
- Материал ножевого блока устойчив к коррозии, механическому воздействию и длительное время сохраняет остроту.
- Длина стрижки варьируется от 0,5 до 21 мм. Комбинированная система управления представлена кнопкой включения и поворотным регулятором.
- Корпус произведен из износостойкого пластика, поэтому устройство сохраняет первоначальный вид на протяжении всего срока эксплуатации.
Характеристики
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- Тип
- набор для стрижки
- Назначение
- для стрижки волос, для стрижки в носу и ушах, для стрижки бороды и усов
- Питание
- от аккумулятора
- Цвет
- черный
- Дополнительные функции
- стрижка бороды
- Время автономной работы, мин
- 50
- Дополнительная информация
- щеточка для чистки; насадка-гребень для коротких волос 3-11 мм; насадка-гребень для длинных волос 13-21 мм; насадка-гребень 2 мм; насадка-гребень 1 мм; насадка для носа и ушей
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