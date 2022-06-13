Триммер Braun MGK 3220
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 106479
Производитель: Braun
мало
мало
2 780₽
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Наличными при получении
Оплата при получении заказа
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- триммер
- Назначение
- для стрижки бороды и усов, для стрижки в носу и ушах
- Цвет
- черный
- Питание
- от аккумулятора
- Время автономной работы, мин
- 50
- Дополнительная информация
- 4 насадки-гребня; триммер для стрижки в носу и ушах; щеточка для чистки
- Способ регулировки длины
- смена насадок и регулировка
- Минимальная длина стрижки, мм
- 0.5
- Максимальная длина стрижки, мм
- 21
- Особенности
- индикатор зарядки
- Число установок длины
- 13
- Материал лезвий
- нержавеющая сталь
- Тип элементов питания
- собственный аккумулятор
- Влажная очистка
- есть
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Похожие товары
Вопросы и ответы
Читать все вопросы и ответы
Г
Гость 93
13 июня 2022
Здравствуйте. Хотел спросить какая разница между триммерами Braun MGK3221 и MGK3220, почему MGK3220 дороже на 300 рублей?
1
0 0
0
05.ru
13.06.2022 15:40:10
Добрый день! Можете написать в чат на нашем сайте, или позвонить на горячую линию 88005110505 мы Вас проконсультируем
Ответить
0 0
Г
Гость 93
13 июня 2022
Здравствуйте. Хотел спросить какая разница между триммерами Braun MGK3221 и MGK3220, почему MGK3220 дороже на 300 рублей?
1
0
0