Триммер Braun MGK5260+GIL FUS PrGl Fib Бр+2кас
Поделиться
Наведите на фотографию для увеличения
В сравнение
В избранное
Код товара: 106249
Производитель: Braun
Гарантия: 12 мес.
6 590₽
В магазинах:
мало
В магазинах:
мало
Доставка по
- Курьерская доставка 05.ru бесплатно
сегодня
- Самовывоз из 3 магазинов бесплатно
сегодня
Нашли дешевле?
Способы оплаты
Курьеру - наличными или переводом на карту, в магазине - наличными
Оплата при получении заказа
Похожие товары
О товаре
Особенности Триммер Braun MGK5260:
- Обладает универсальными настройками. Для каждой стрижки можно выбрать отдельную длину — от 0,5 мм до 21 мм. Всего предусмотрено 13 установок, которых хватает, чтобы сделать профессиональную стрижку или стайлинг бороды.
- Справляется даже с густой бородой. За это отвечает технология Autosensing, которая находится в моторе.
- Бережное бритье обеспечивает система SyncroSonic™. Большое количество волосков цепляется одним движением.
- Проводить очистку лезвий можно под проточной водой. Водонепроницаемый корпус это позволяет. Для очищения насадок предусмотрена щеточка, входящая в комплектацию.
- Работает от собственного аккумулятора. Заряжается он за час, а функционирует около 100 минут. Прибор имеет свойство автоматически подстраиваться под устройство, от которого заряжается. Посмотреть уровень заряда можно на светодиодном индикаторе.
- Вместе с триммером вы получите 6 насадок: для коротких волос, для длинных волос, насадку-гребень 1 мм и 2 мм, для точного стайлинга, а также для носа и ушей. В комплектации есть зарядное устройство. Весит триммер меньше 500 г, благодаря чему бриться и стричь волосы можно без труда одной рукой.
Характеристики
Посмотреть все характеристики
- Тип
- набор для стрижки
- Назначение
- для стрижки волос, для стрижки бороды и усов
- Питание
- от аккумулятора
- Цвет
- черный
- Дополнительные функции
- стрижка бороды
- Время автономной работы, мин
- 100
- Дополнительная информация
- насадка-гребень для коротких волос 3-11 мм; насадка-гребень для длинных волос 13-21 мм; насадка-гребень 2 мм; насадка-гребень 1 мм; насадка для точного стайлинга; насадка для носа и ушей; щеточка для чистки; бритва Gillette Fusion ProGlide
Отзывов ещё нет — ваш может стать первым
Будет здорово, если вы первыми напишите свои впечатления о товаре. Это поможет другим покупателям.
Есть вопросы о товаре?
Пока никто не задавал вопросы — станьте первым.