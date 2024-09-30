Триммер Braun BT5240 + GIL FUS
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Код товара: 106242
Производитель: Braun
Гарантия: 12 мес.
3 990₽
В магазинах:
В наличии
В магазинах:
В наличии
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Характеристики
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- Тип
- триммер
- Назначение
- для стрижки бороды и усов
- Питание
- от аккумулятора
- Цвет
- черный
- Дополнительные функции
- стрижка бороды
- Время автономной работы, мин
- 100
- Дополнительная информация
- насадка-гребень для коротких волос 1-10 мм; насадка-гребень для длинных волос 10-20 мм; щеточка для чистки; бритва Gillette Fusion ProGlide
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