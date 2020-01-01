Триммер Braun BT7220+GIL FUS PrG Flb Бр+2к
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Код товара: 106184
Производитель: Braun
В наличии
В наличии
5 290₽
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Характеристики
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- Тип
- триммер
- Назначение
- для стрижки волос, для стрижки бороды и усов
- Цвет
- черный
- Питание
- от аккумулятора
- Время автономной работы, мин
- 100
- Дополнительная информация
- насадка-гребень для коротких волос (1-10 мм); насадка-гребень для длинных волос (11-20 мм); насадка для точного бритья; насадка для точного стайлинга; бритва Gillette Fusion ProGlide с технологией FlexBall; щеточка для чистки
- Способ регулировки длины
- поворот регулятора
- Минимальная длина стрижки, мм
- 0.5
- Максимальная длина стрижки, мм
- 20
- Особенности
- индикатор зарядки
- Самозатачивающиеся лезвия
- есть
- Число установок длины
- 39
- Материал лезвий
- нержавеющая сталь
- Тип элементов питания
- собственный аккумулятор
- Влажная очистка
- есть
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