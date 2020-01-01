Триммер Wahl Cordless Detailer LI 8171-016
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Код товара: 105630
Производитель: Wahl
-20%
мало
мало
15 190₽
18 990₽
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Характеристики
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- Тип
- триммер
- Назначение
- для окантовки
- Питание
- от сети/аккумулятора
- Цвет
- серебристый, бордовый
- Скорость мотора, об/мин
- 6800
- Тип элементов питания
- собственный аккумулятор
- Длина провода, м
- 2.4
- Дополнительные функции
- стрижка бороды
- Время автономной работы, мин
- 100
- Время зарядки, ч
- 1
- Дополнительная информация
- функция быстрой зарядки; комплектация: триммер с фиксированным Т-образным ножевым блоком из хромированной стали, 3 насадки (1,5 мм, 3 мм и 4,5 мм), расческа, щетка для бороды, щеточка для чистки, масло, зарядная подставка, сетевой адаптер, защитная насадка для ножа
- Способ регулировки длины
- смена насадок
- Минимальная длина стрижки, мм
- 0.4
- Максимальная длина стрижки, мм
- 4.5
- Особенности
- индикатор зарядки, роторный двигатель
- Самозатачивающиеся лезвия
- нет
- Число установок длины
- 4
- Количество насадок
- 3
- Материал лезвий
- нержавеющая сталь
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