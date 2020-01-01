Триммер Braun SK3000
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Код товара: 105525
Производитель: Braun
мало
мало
2 690₽
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Характеристики
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- Тип
- набор для стрижки
- Назначение
- для стрижки бороды и усов
- Питание
- от аккумулятора
- Цвет
- черный
- Время автономной работы, мин
- 40
- Дополнительная информация
- насадка-гребень для коротких волос (3-11 мм); насадка-гребень 1 мм; насадка-гребень 2 мм; зарядное устройство smartplug; бритва gillette fusion5 proglide с технологией flexball
- Способ регулировки длины
- смена насадок и регулировка
- Минимальная длина стрижки, мм
- 0.5
- Максимальная длина стрижки, мм
- 21
- Особенности
- индикатор зарядки
- Число установок длины
- 13
- Материал лезвий
- нержавеющая сталь
- Тип элементов питания
- собственный аккумулятор
- Влажная очистка
- есть
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